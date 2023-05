Reprodução: Reclamar adianta Meu LOAS foi bloqueado

O meu BPC/Loas foi bloqueado por falta de atualização no Cadastro Único. Isso nunca havia acontecido antes. Nunca fui convocada Lauderina Carvalho, Penha Circular.



O Cadastro Único (CadÚnico) é o principal instrumento do governo para a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, entre eles está o Benefício de Prestação Continuada (BPC). As famílias inscritas no CadÚnico devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que for convocado. Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou a um posto de atendimento do cadastro do município.



A advogada Hilzanira Cantanheide explica que a atualização cadastral é fundamental para assegurar a qualidade dos dados e garantir que as informações registradas na base do CadÚnico estejam sempre de acordo com a realidade das famílias. “O Benefício de Prestação Continuada exige que o cadastro esteja atualizado para que as famílias possam receber os benefícios”, pontua.



Devido aos impactos da pandemia, o Ministério da Cidadania escalonou o processo de revisão cadastral. A partir de 2022 as famílias com cadastros desatualizados foram convocadas para atualizar os dados no Cadastro Único. Vale lembrar que a falta de atualização pode levar à suspensão de benefícios e posterior cancelamento.



Sendo assim, a nossa leitora ou sua família deve procurar o CRAS de seu bairro para atualizar o cadastro e enviar para o INSS. Depois desse procedimento, se o benefício não for restabelecido, a família pode fazer um requerimento administrativo de restabelecimento de benefício ou procurar um especialista para ajuizar ação, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.





