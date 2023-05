Reprodução: O Dia Renata Bento

Minha filha tem cinco anos e não quer ir à escola. Fala que tem medo e não gosta dos amigos. Já conversei com a professora, mas não vejo muito empenho. Estou preocupada e não sei mais o que fazer. (Maria Elisa, Flamengo)

Segundo Renata Bento, psicológica e perita em vara de família, essa é uma situação comum que pode acontecer com as crianças. Os motivos podem ser os mais variados possíveis. Por isso, a escolha da escola é muito importante, pois em situações como essas, é preciso que os pais e a escola estejam alinhados para buscar soluções para o problema.

“Quando os pais confiam na escolha que fizeram e se sentem confortáveis para dialogar com a equipe escolar, busca-se verificar qual a percepção que a escola também tem da criança. Se sua adaptação está dentro do esperado, se ela fica bem no espaço escolar, se interage com os colegas e professores, e se existe algo que o professor e/ou a equipe pedagógica tenha percebido. É comum a criança não querer ir para a escola, mas e quando está no ambiente escolar, ela fica bem? É preciso observar para compreender o que se passa”, pontua a especialista.

É importante que os pais observem como a criança se comporta no ambiente doméstico, por exemplo: apresenta dificuldade de sair de casa ou de se separar desse ambiente que ela se sente segura? Apresenta dificuldade em se separar da mãe?

Converse com a criança sobre esse medo e sobre a sua relação com os colegas. O que ela pensa sobre isso, é importante saber? Embora tenha apenas cinco anos, a criança é capaz de dialogar e apresentar suas queixas. Com essa conversa é preciso mostrar para a criança que está se buscando compreender o motivo pelo qual ela não quer ir para a escola, e que isso será resolvido, pois a escola faz parte da vida dela.

