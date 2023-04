Reprodução: Reclamar adianta Acerto de dados cadastrais no INSS

Entrei em contato com o INSS para agendar uma perícia, mas pediram que eu fizesse ao acerto no meu cadastro antes da marcação. Já tem 60 dias que fiz isso e ainda não foi liberado. O que faço? (Marcos Antônio Leite, Piedade)



Essa é uma situação que tem acontecido com muita frequência no INSS. Segundo a advogada Débora Knust, isso ocorre quando há alguma informação desatualizada ou errada do segurado no INSS. “Muitas pessoas alteram o estado civil, mudam de endereço, tem erros na escrita do seu nome ou da filiação e nunca se preocuparam em acertar esses dados”, explica a especialista em Direito Previdenciário.



O segurado só percebe a importância de atualizar esses dados quando eles se tornam um entrave. A orientação é o cadastro seja atualizado no portal gov.com. Observe também se há erros nos seus dados pessoais e apresente as documentações, caso o INSS solicite.

Se ainda assim, não ocorrer a liberação, é possível ingressar com o mandado de segurança, que é o remédio jurídico, para que seja determinado que o INSS finalize a análise do acerto pós-perícia e consequentemente, realize o agendamento da perícia médica, lembra o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.





