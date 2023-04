Divulgação Solon Tepedino, advogado

Estou desempregada, porém, tenho a esperança de conseguir um trabalho temporário para o feriado de Dia das Mães. Mesmo com pouco tempo de trabalho, a minha carteira pode ser assinada? Quais os meus direitos? (Ana Pereira, Campo Grande).

Independentemente do período em que a pessoa trabalhou anteriormente em outra empresa, ela pode registrar sua carteira de trabalho normalmente, não havendo qualquer tipo de impeditivo é o que explica o advogado trabalhista Solon Tepedino.

No contrato temporário, o empregado tem direito ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a férias, ao décimo terceiro proporcional e às horas extras prestadas durante o período trabalhado.

É importante lembrar que as pessoas que trabalharam por pouco tempo em uma empresa e que estão desempregados no momento podem registrar normalmente a sua carteira de trabalho em um novo emprego temporário recebendo todos os direitos assegurados em lei, lembra o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br.

