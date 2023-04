Reprodução: Reclamar adianta Visto de residente

Durante viagem a Portugal conheci um rapaz e me apaixonei. Decidimos morar juntos e fiquei no país por três meses, durante a vigência do meu visto de turismo. Voltei ao Brasil para regularizar a minha situação. Ele é português, mas não oficializamos a nossa união no papel. O que faço para conseguir o visto de residente? (Débora Moreira, Ramos)



Débora, ainda bem que você decidiu retornar ao Brasil e não ficar irregular em Portugal. Seriam anos bem complicados até que você conseguisse se regularizar. A advogada Eduarda Silva explica que é possível requerer um visto no Brasil para estudar em Portugal em curso de graduação, mestrado, doutorado ou um curso técnico com duração superior a 12 meses.

"Há outros vistos como o Nômade Digital, que seria um contrato de trabalho remoto no Brasil e que ganhe mensalmente um valor igual ou superior a 760 euros. Outra opção é você tentar arrumar um emprego ainda estando no Brasil, e caso consiga a empresa solicitará o visto de trabalho para você. Além disso, você também pode pesquisar se na sua família há um ascendente português que ainda esteja vivo. Entretanto, esse caso é um pouco mais demorado, os vistos são mais rápidos”, esclarece.



De todo modo, é importante que você solicite o visto ou a nacionalidade ainda no Brasil, para não ficar irregular em Portugal. O ideal é que você se planeje financeiramente, e legalmente encontre a melhor solução, lembra o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br.





