Benefício por incapacidade indeferido. O que faço?

Passei por uma perícia médica no INSS e meu pedido de benefício por incapacidade temporária foi indeferido. O que posso fazer? Rogério Alves, Andaraí.



No caso do nosso leitor, há três opções: a primeira é aceitar a negativa e retornar as atividades laborativas, mesmo ainda estando incapacitado. A segunda é ingressar com recurso administrativo no prazo de até 30 dias após o indeferimento do pedido. A solicitação deve ser feita através da Central 135 ou do Meu INSS. Já a terceira opção é buscar os seus direitos na Justiça Federal, através de um processo judicial. Deve-se apresentar todos os documentos necessários para que uma nova perícia médica, com um perito nomeado pelo juiz, possa ser realizada.

“Com isso, há possibilidade de que o benefício seja concedido, e ainda, que o segurado receba os atrasados”, explica a advogada Débora Knust, especialista em Direito Previdenciário.



O ideal é buscar o auxílio de um profissional especializado que possa analisar a documentação médica, o laudo do INSS, e assim, direcionar o segurado para o melhor caminho a ser seguido, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com. br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



