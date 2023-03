Reprodução: Reclamar adianta Estou insegura no ambiente de trabalho. O que faço?

Rio - "Trabalho em um escritório há dois anos , mas ultimamente vem acontecendo alguns fatos que me deixam muito insegura. Armários de funcionários abertos, dinheiro que tem sumido e até comentários que beiram o assédio. Estou muito desconfortável com essa situação. O que posso fazer?" (Anônimo, Jacarepaguá).



Acredito que outros funcionários também estejam com este mesmo sentimento que você, certo? Procure-os e juntos, formando uma comissão, procurem o RH da empresa. “Proponham, a criação de um programa de Compliance na empresa, ou seja, a estruturação de um programa de condutas éticas a serem seguidas no ambiente de trabalho”, orienta o advogado Paulo Klein.

O primeiro passo será a identificação destes problemas, depois uma proposta de solução acompanhada de um manual de boas práticas para que fatos como esse não aconteçam novamente.



Uma das práticas mais comuns é a criação de um canal independente de denúncias onde a identidade do denunciante é preservada, pontua o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br.



