Reprodução: Reclamar adianta Celular furtado e rastreado

Meu sobrinho teve o celular furtado e fez um boletim de ocorrência. Conseguiu rastrear o aparelho e viu que estava, à venda, na Uruguaiana. Após a identificação, ele acionou um policial militar que informou que não poderia fazer nada. É isso mesmo? André Rocha, Paciência.



O Boletim de Ocorrência é o meio correto a se fazer no caso de furto, bem como relatar todas as informações para que a polícia possa fazer seu trabalho.



Segundo a advogada Fernanda Machado, no caso relatado, observa-se que já havia um boletim de ocorrência realizado pela vítima. “Sendo assim, quanto o celular foi rastreado, as informações deveriam ser entregues na delegacia, onde profissionais experientes e capacitados da segurança pública podem realizar a investigação e até mesmo a diligência até o local onde o aparelho celular se encontrava”, pontua a especialista.



Para a advogada, o policial agiu corretamente, pois há procedimentos que devem ser cumpridos, e no caso relatado, as informações sobre o rastreamento deveriam ser entregues na Delegacia onde a ocorrência foi registrada.



Vale lembrar que o boletim de ocorrência é o primeiro passo dado pela vítima para que haja a investigação dos fatos comunicados, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br.



