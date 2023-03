Reprodução: Reclamar adianta Jeanne Vargas, advogada

Meu pai recebe aposentadoria no valor de um salário mínimo. Ele tem direito a receber um valor maior? O caso dele se enquadra na revisão da vida toda? (Amanda Vieira, Benfica).

Para saber se o seu pai tem direito à revisão da vida toda, é necessário verificar se o pagamento da primeira parcela do benefício aconteceu há menos de dez anos ou se ele tem algum pedido de revisão do benefício que não tenha sido analisado ou indeferido há menos de dez anos. A carta de concessão da aposentadoria também deve ser analisada para saber se o benefício foi calculado com base na Lei 9.876/99 que alterou o cálculo dos benefícios e passou a considerar a média dos maiores salários de contribuição de 07/1994 em diante.

Segundo Jeanne Vargas, especialista em Direito Previdenciário, a revisão só será vantajosa se, ao realizar o cálculo, for concluído que a inclusão dos salários anteriores a julho de 1994 aumentou a sua média de contribuição para o INSS.

“Nem sempre a revisão é vantajosa. Na maioria dos casos a revisão diminuiu o valor do benefício. Por isso, é importante sempre realizar o cálculo antes de fazer o pedido”, orienta a especialista.

Além do aumento que a revisão pode gerar no valor do benefício, o aposentado poderá receber a diferença dos últimos cinco anos correspondente ao valor do benefício corrigido.

Lembrando que para fazer cálculos é necessário apresentar os contracheques dos períodos anteriores a julho de 1994 e a carteira de trabalho com as alterações salariais, além da carta de concessão do benefício e do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:21 -99328-9328 - somente para mensagens): Irene Vargas (Banco do Brasil), Priscila Alves (Magalu), Alex Santos (Comlurb).