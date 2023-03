Reprodução: Reclamar adianta Henrique Lian, da Proteste

O banco que sou correntista tem adotado uma prática de bloquear o cartão de crédito ao detectar atitude suspeita. O banco envia um SMS no momento da compra, caso o consumidor não confirme o cartão é bloqueado. Isso é correto? Márcia Machado, Inhaúma.

Os bancos tradicionais e digitais têm permissão para bloquear o cartão do titular em diversos momentos, tanto para evitar a falta de cumprimento de uma obrigação, como em casos de clonagem e fraude. De modo a garantir a segurança dos clientes, todas as vezes que detectam situações que indicam fraude, as instituições financeiras bloqueiam a linha de crédito do cartão.

“Algumas circunstâncias que indicam esse problema são movimentações realizadas em lugares distantes, pequenas movimentações consecutivas, compras fora do comportamento do cliente ou com valores atípicos em relação aos usuais”, explica Henrique Lian, diretor de relações institucionais da Proteste.

Considerando que o uso de cartões corresponde a mais da metade dos pagamentos realizados hoje no Brasil, o bloqueio desse meio de pagamento, sem o conhecimento antecipado do titular, pode gerar grandes constrangimentos. Antes que qualquer medida judicial, nossa recomendação é sempre contatar o banco, através do gerente ou serviço de atendimento ao cliente.

O Banco Central também possui canais bastante eficientes para registro de reclamações e deve ser acionado em casos de abusos. Henrique Lian destaca que bancos diferentes adotam protocolos também distintos de segurança e que os consumidores sempre têm a opção de mudar de banco.

O consumidor também pode entrar em contato com a instituição bancária para verificar se há alternativa a validação via SMS, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar.adianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:21 -99328-9328 - somente para mensagens): AugustoSilva (Casas Bahia), Antônio Santos (Águas do Rio), Thaís Ramos (TIM).