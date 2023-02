Reprodução: Reclamar adianta Posso negociar a ‘emenda’ de feriados?

Rio - "Em 2023, teremos diversos feriados que caem na terça ou na quinta. Queria aproveitar e emendar alguns deles para viajar com meus filhos. Como posso negociar isso com o meu chefe?" Paula Luísa, São Cristóvão.

Quem decide se o feriado vai ser prolongado ou não é sempre a empresa. Segundo o advogado Solon Tepedino, o empregador tem o poder diretivo de decidir se a empresa vai prolongar ou não os feriados. “Se a empresa decidir estender o feriado ou se haverá ponto facultativo, e dar esses dias para o empregado, ele pode até não compensar, mas caso o empregador decida que esse dia deve ser compensado por outro, ele pode fazer isso através do banco de horas, em outro dia da semana”, explica o especialista em Direito do Trabalho.

Lembrando que para as atividades em que for permitido o trabalho aos feriados, a empresa tem duas opções: realizar o pagamento em dobro dia ou conceder folga compensatória em dia posterior, pontua o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.



