Reprodução: Reclamar adianta Matheus Terra

Trabalho com aplicativo de entregas e recentemente bateram no meu carro. Por isso, estou há um mês sem trabalhar. O motorista que causou o acidente deve me indenizar por esses dias que estou sem poder trabalhar? Marcos Antônio, Nova Iguaçu.

O advogado Mateus Terra explica que em casos de acidente de trânsito, é importante ficar em contato constante com o proprietário do veículo e com a seguradora, para que o reparo ocorra o mais rápido possível.

“Muitas vezes, há motoristas e empresas que atrasam o pagamento para tentar fugir de suas responsabilidades”, enfatiza o especialista.

No caso do nosso leitor, que trabalha com o veículo, a responsabilidade de quem causou o acidente é de reparar também os prejuízos causados pela impossibilidade de trabalhar. É o que chamamos de lucros cessantes, ou seja, tudo que você deixou de ganhar. Mateus Terra pontua que estes valores devem ser comprovados e apresentados para a seguradora, para a indenização completa.

“A comprovação pode ser com as telas do próprio aplicativo, demonstrando a média de seus rendimentos mensais”, esclarece o advogado.

Caso haja negativa de pagamento, é possível fazer a cobrança por meio de um processo judicial, salienta advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:21 -99328-9328 - somente para mensagens): Valéria Lemos (Decolar.com), Melissa Souza (Shoptime) , Adriana Ramos (Água do Rio).

