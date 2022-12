Reprodução: Reclamar adianta Débora Knust

Sou aposentada e fiquei viúva. Terei que abrir mão da minha aposentadoria para receber a pensão por morte? Ester Ramos, Vila Isabel.

Temos uma boa notícia para a nossa leitora: não será necessário abrir mão da sua aposentadoria em razão da pensão por morte. A advogada especialista em Direito Previdenciário Débora Knust ressalta que muitas pessoas têm deixado de requerer a pensão por morte, justamente por acreditarem que não podem receber os dois benefícios, simultaneamente, o que é um mito e tem prejudicado muitas famílias.

Nossa leitora poderá requerer a pensão por morte, que é o seu direito como viúva e ainda permanecer com a sua aposentadoria. “Importante destacar que de acordo com as regras de acumulação de benefícios após a Reforma da Previdência, é permitido que o segurado escolha receber integralmente o benefício de maior valor e que haja um desconto no benefício de menor valor, desde que seja superior a um salário-mínimo”, pontua Débora Knust.

