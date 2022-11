Reprodução: Reclamar adianta Não recebi o produto em casa. E o frete?

Desde que houve um assalto a uma van do Sedex na rua onde moro, as minhas encomendas na são mais entregues pelos Correios. Neste caso, é correto que eu pague o frete, mesmo tendo que ir buscar a minha encomenda no centro de distribuição? Marcelo Machado, Inhaúma.



O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o valor do frete para quem precisa buscar o produto fora de casa não pode ser o mesmo de quem recebe a mercadoria na residência. Por essa razão, é indevida a cobrança do preço integral do frete é o que explica Henrique Lian, diretor de relações institucionais da Proteste.



Geralmente, o valor do frete é calculado tomando como referência a distância entre o local da loja física que vai entregar o produto e a residência do consumidor. “Esse cálculo deve ser proporcional à distância percorrida. A mesma lógica deve ser adotada caso o produto seja entregue em centros de distribuição ou em agências dos Correios”, pontua.

Embora o fornecedor não seja obrigado a entregar seus produtos ou serviços em locais que coloquem seus funcionários em risco, deve informar claramente ao cliente sobre as suas limitações logísticas antes de efetivar a venda, oferecendo a proporcionalidade no valor do frete cobrado.



O Código de Defesa do Consumidor garante o direito à informação adequada e clara sobre o preço de produtos e serviços no momento da compra, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta.com.br.



