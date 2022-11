Reprodução: Reclamar adianta Seguro para jovens é mais caro?

Dei de presente para a minha filha um carro e ouvi falar que o seguro para pessoas mais novas fica mais caro que o convencional. Isso é verdade? Juliana Marques - Barra da Tijuca



É verdade, é sim, explica o advogado Daniel Blanck. A cobertura de eventuais prejuízos é sempre especificada no contrato. As cláusulas de proteção estão determinadas na apólice. O seu preço pode variar de acordo com diversas perguntas que são preenchidas no formulário chamado de Bom Risco, que é utilizado pela seguradora para calcular o preço final do seguro.

“Assim, os mais jovens pagam mais caro pelo seguro em função de um comportamento de maior risco, além de menos experiência como motorista e adotando comportamentos que expõem muito os veículos a roubos e furtos, como vida noturna, estudar a noite ou mesmo deixar o carro na rua”, esclarece o advogado especialista em Direito do Consumidor.



O preço e as perguntas presentes no questionário podem variar entre as seguradoras, porém alguns dos principais pontos perguntados nos questionários são: o tempo que o motorista está habilitado, levando em conta que quanto maior o tempo de habilitação menor os riscos; o local onde o veículo ficará estacionado (se é uma via pública ou se o veículo fica em algum lugar mais seguro, como uma garagem); se o veículo é utilizado para trabalho; região por onde o veículo circula, variando o preço de acordo com a taxa de violência do local; se possuir dispositivos de seguranças como alarmes e rastreadores que tornam o veículo mais protegido podendo inibir roubos.



É importante lembrar que o consumidor deve ler atentamente o contrato antes de assinar para que não tenha surpresas desagradáveis quando necessitar do seguro, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:21 -99328-9328 - somente para mensagens): Bruno Ramos (Toque à Campainha) , José Gouvêia(Banco Itaú), Rafaela Farias (Amazon).