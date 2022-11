Reprodução: Reclamar adianta Surgiram compras na minha conta que não realizei. O que faço?

Recentemente fiz compras em um site e os produtos ainda não chegaram. Além disso, surgiram diversas compras que não foram feitas por mim. O que devo fazer? Tive os meus dados vazados? Guilherme Santos - Anchieta



É importante usar sites de compra conhecidos, verificando a procedência do fornecedor, identificando na página o nome da loja, CNPJ, contato telefônico e endereço. É imprescindível analisar a reputação do vendedor, lendo os comentários de outros compradores. “Fique atento sobre o preço final e prazo de entrega que deverão estar expressos no pedido de compra”, alerta a advogada Ariane Fiore.



Se a compra for realizada em loja do exterior, terá imposto. A advogada pontua que se o produto não chegou no prazo estipulado, considera-se que não foi cumprida a oferta, podendo se exigir o cumprimento forçado da oferta, desistir e ter restituído todo o dinheiro pago, conforme o Código de Defesa do Consumidor.



Não forneça dados pessoais, apenas seu nome, CPF, número do cartão e endereço. Se os dados forem utilizados para outras compras não efetuadas pelo comprador, deve ser realizado um registro de ocorrência policial e, posteriormente, avisar a operadora do cartão de crédito que não reconhece a compra para receber o reembolso deste valor.



Cuidado redobrado com sites desconhecidos e ofertas de produtos que fogem do preço habitual de mercado, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



