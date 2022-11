Reprodução: Reclamar adianta É obrigatório liberar o uso do banheiro para não clientes?

Passei por uma situação constrangedora no MC Donald's, em Bangu. Para usar o banheiro do estabelecimento tive que apresentar a nota fiscal de consumo para que a funcionária liberasse o acesso, pois o mesmo estava trancado. Isso é legal? Daniel Xavier, Campo Grande.



O advogado Mateus Terra explica que apesar de ser uma medida extremamente antipática e constrangedora por parte do estabelecimento, não se trata de uma medida ilegal. “Sendo a loja um estabelecimento particular, não há obrigação de permitir o acesso aos banheiros da loja, que podem ser reservados apenas para clientes”, pontua o advogado.



A situação é diferente em centros comerciais, shoppings centers e supermercados, que são obrigados a fornecer banheiros no Estado do Rio de Janeiro por previsão da Lei 6.130/2011, alterada pela Lei 8.388/2019. No entanto, se tratando de uma loja individual e particular, não há essa obrigação.



Vale também esclarecer que ainda não existe legislação específica que obrigue os comerciantes a disponibilizarem o banheiro da empresa para os clientes, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar.adianta.com.br.



