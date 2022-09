Reprodução Renata Bento

Trabalho há mais de cinco anos na mesma empresa. Ultimamente venho sofrendo assédio e ameaças do meu gestor. Sou a principal fonte de renda da minha família e não sei o que fazer. Tenho medo de perder o emprego. Não estou suportando a situação. (Anônimo)

A psicanalista e perita judicial Renata Benta pontua que o trabalho é o lugar onde se passa a maior parte do tempo durante a vida, por isso ter um ambiente saudável e cooperativo favorece o comprometimento e a motivação.

“Não fica claro na pergunta da leitora sobre o tipo de assédio que ele vem sofrendo. Moral ou sexual? De todo modo o assédio é uma forma de violência contra a pessoa, é uma invasão da privacidade interna e quando isso ocorre mobiliza psicologicamente e pode deixar muitas sequelas emocionais”, esclarece Renata Bento.

O medo de perder o emprego ao tentar se desvencilhar dessas invasões contínuas é um dos primeiros sentimentos que surgem. E que inclusive acaba paralisado a vítima. Esse medo alimenta o assediador e o fortalece a submeter ainda mais a vitima aos abusos.

“Calar não vai ajudar em nada, ao contrário, te enfraquecerá diante dos ataques perversos. Mas é preciso saber como falar. Inicie um processo de observação ativa e de junção de provas para então partir para denúncia, que pode ser na própria empresa, setor de RH, ou se isso não for seguro, fora da empresa. Para isso será muito importante estar fortalecida emocionalmente e com assistência jurídica”, orienta a especialista.

O assédio traz imensos danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho, reforçam os advogados do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:(21)99328-9328 - somente para mensagens): Manuela Figueira (Americanas.com), Daniela França (Magalu), Thiago Costa (Renner)

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .