Divulgação Caio Padilha, advogado

Fiz uma compra em um site de uma grande loja e alguns dias depois descobri que havia sido vítima de um golpe. O site era muito semelhante ao da loja, com logotipo e tudo. Tenho chances de reaver o valor que paguei? O que devo fazer? Maria Antônia Nunes, Tijuca.

O advogado Caio Padilha esclarece que as chances de reaver o valor perdido são muito baixas e dependem do grau de profissionalismo do golpista.

“Estelionatários experientes se utilizam de contas bancárias e telefones em nome de terceiros, que muitas vezes nem sabem que seus dados pessoais estão sendo usados para uma empreitada criminosa, o que dificulta muito a identificação da autoria do crime”, explica o advogado.

Além disso, os criminosos costumam sacar ou transferir rapidamente os valores indevidamente recebidos para contas de outras pessoas (“laranjas”), tão logo estejam disponíveis para evitar o sequestro judicial. Caio Padilha reforça que toda cautela para transações digitais é pouca.

“Não deixe de registrar a ocorrência policial, pois o início das investigações depende da vontade da vítima. Mesmo que em um primeiro momento pareça um caso perdido, as informações coletadas em distintas investigações sobre o mesmo modus operandi podem ser reunidas e assim ajudarem a identificar organizações criminosas que se dedicam a esse tipo de atividade”, afirma.

Desconfie sempre de preços muito baixos e condições de pagamento limitadas exclusivamente ao Pix, reforçam os advogados do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

