Meu pai faleceu antes que o seu pedido de aposentadoria fosse concluído. Ele já havia protocolado o pedido e atendia aos critérios para receber o benefício. Aguardava apenas o deferimento. Como filha e herdeira, gostaria de saber se posso receber os valores que seriam devidos a ele? Mônica Gonçalves, Tijuca.



A advogada Débora Knust, especialista em Direito Previdenciário, explica que é possível receber os

valores sem a necessidade de abertura de processo de inventário ou grandes complicações. “É

importante ressaltar que o levantamento dos valores não é limitado apenas aos dependentes, mas

abrange todos os herdeiros”, ressalta.



Para recebimento dos valores será necessário se habilitar no processo administrativo, perante o

INSS, juntando a certidão de óbito, bem como o comprovante do requerimento do benefício já

protocolado e as documentações pessoais, como certidão de nascimento dos dependentes e/ou

herdeiros.



A advogada esclarece que a data inicial para fins de pagamento será a data em que o segurado deu

entrada no pedido e a data final será a data do óbito.



Caso os herdeiros ou dependentes tenham alguma dúvida sobre como fazer o pedido, devem entrar

