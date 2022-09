Reprodução: Reclamar adianta Como negocio IPTU atrasado?

Estou há dois anos sem pagar IPTU e sem condições de pagar a dívida de forma integral. Posso negociar? Corro o risco de perder meu imóvel? (Edson Ramos, Curicica).



Normalmente as prefeituras colocam sempre à disposição dos contribuintes a condição de parcelar o pagamento de impostos que estão em atraso, o que não é diferente do IPTU. O advogado Livelton Lopes orienta que o contribuinte que estiver com o imposto em atraso se dirija até o órgão arrecadador do seu município e verifique a possibilidade de parcelamento do débito.



Segundo o advogado, não é errado pensarmos que o imóvel onde moramos é impenhorável, ou em outras palavras, não pode responder pelas dívidas contraídas por seu proprietário, uma vez que se trata de um bem de família. “Ocorre que a lei que regula os bens de família prevê algumas exceções como a cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Assim, o devedor de IPTU pode sim, perder seu bem judicialmente para quitar os débitos de IPTU”, explica Livelton Lopes.



