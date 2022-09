Reprodução: Reclamar adianta Divórcio: como diminuir o sofrimento dos filhos?

Tenho dois filhos pequenos e percebi uma mudança muito grande de comportamento deles depois que eu e meu marido nos separamos. Fico insegura com isso. Eles estão mais quietos e frequentemente doentes. Mesmo bem pequenos eles podem estar sofrendo com a separação? Estou tentando em juízo que o pai visite de maneira mais assídua os filhos. (Monique Machado, Niterói)

A psicóloga clínica e jurídica Andreia Calçada explica que o guia de separação do casal estabelece uma separação de acordo com cada faixa etária. Até os três anos as crianças necessitam da presença frequente de ambos os pais, pois não conseguem perceber o que se passa entre eles. A presença constante e com qualidade dos pais, que permita partilhar o banho, a comida ou o passeio é um passo imprescindível. As crianças constroem os seus afetos nestes anos e estes se estabelecem com quem cuida deles.



Dos três aos sete anos, o comportamento das crianças evolui desde a incapacidade de expressar o seu desgosto até à compreensão do que acontece. No início, algumas crianças exprimem o seu mal-estar com dores de barriga ou cabeça, birras ou recuperando comportamentos infantis que já tinham ultrapassado, como o controle das necessidades físicas.

“Assegurar-lhes que os pais vão estar sempre com eles, insistir para que vejam quais são as suas casas e quanto se gosta deles é a melhor estratégia para superar estes episódios”, finaliza Andrea Calçada.



É importante que o genitor observe essas alterações de comportamento das crianças e busque um auxilio na tentativa de minimizar esses impactos psicológicos



