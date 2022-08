Reprodução Fernanda Machado

Fiz uma reserva através de um aplicativo para passar minhas férias. Quando cheguei ao local, a reserva não foi encontrada. O pior é que eu já havia feito o pagamento. O aplicativo sumiu e o banco não se responsabiliza. O que posso fazer? Mônica Ramos, Nova Iguaçu.

A advogada Fernanda Machado explica que há sites criados especificamente para serem falsos e, com isso, capturam informações pessoais e financeiras. “Por isso, é importante sempre conferir se um site ou aplicativo é seguro e verdadeiro, principalmente quando envolver depósitos antecipados de reservas ou transações financeiras”, orienta a advogada.

Veja também se o site é o oficial da marca, se é o mesmo que está anunciado em redes sociais e se possui grafia correta, por exemplo. Quando se tratar de uma hospedagem, entre em contato com o local e verifique se todas as informações disponibilizadas no site ou aplicativo estão corretas. Desta forma, você se certifica de todos os dados fornecidos e diminui as chances de ser vítima de um golpe.

Atenção também ao golpe do falso perfil. Criminosos enviam mensagens a seguidores do perfil oficial de um estabelecimento e pedem um código para validar a participação no sorteio. O que eles querem na verdade é usar o telefone da vítima para pedir dinheiro aos contatos dela, alertam os advogados do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:(21)99328-9328 - somente para mensagens): Lonardo Barros (Oi) , Guilherme Araújo (Vivo) , José Augusto Machado (Claro).

