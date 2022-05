Reprodução: Reclamar adianta Pessoal de enfermagem em risco

Sou técnica de enfermagem e o hospital para o qual trabalho não fornece material de proteção individual. Essa não é uma obrigação do empregador? (Luzia, Marechal Hermes).



A advogada Marcele Loyola explica que a empresa é obrigada a fornecer de forma gratuita os equipamentos de proteção individual adequados ao risco do ambiente de trabalho. É o que está previsto no Artigo 166 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



Se a lei não estiver sendo cumprida, o empregado pode apresentar denúncia ao sindicato de sua categoria ou mesmo ao Ministério Público do Trabalho (MPT), para exigir o cumprimento da determinação legal. Átila Nunes, advogado e coordenador do serviço Reclamar Adianta, afirma que a falta de entrega do equipamento for causa de algum acidente ou dano à saúde das enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem, pode ser pedida indenização para reparação dos danos causados.



Os EPIs são fundamentais para minimizar riscos e resguardar a integridade física do colaborador em questão sendo, portanto, impensável um hospital não fornecer esse tipo de equipamento, salienta o advogado Átila Nunes.

