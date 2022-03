Reprodução: Reclamar adianta Assédio moral no trabalho. O que fazer?

Trabalho em uma empresa há um ano e recentemente sofri alguns comentários racistas e preconceituosos por parte do meu chefe. Isso tem se tornado recorrente. Já conversei com ele e acabo sofrendo ameaças. O que devo fazer? Maria Alves, Irajá.



Segundo a advogada Fernanda Pereira Machado, se há ameaças é necessário fazer um registro de ocorrência na delegacia mais próxima, relatando os comentários racistas e preconceituosos e a ameaça sofrida, que serão investigados os crimes de injúria racial e ameaça. “O assédio moral e as ameaças também devem, no âmbito trabalhista, ser denunciadas ao Ministério Público do Trabalho, através do site de forma anônima ou nominativa”, pontua a advogada.

É importante esclarecer que para comprovar a prática de assédio é recomendado anotar todas as humilhações sofridas, os colegas que testemunharam o fato, bem como evitar conversas sem testemunhas com o agressor. “Além disso, caso o empregado consiga gravar as conversas com o agressor, estas poderão servir de prova em juízo”, orienta Fernanda.