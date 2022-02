Reprodução: Reclamar adianta Vou ficar sem telefone?

Há anos sou cliente da Oi. Recentemente, recebi a informação de que os serviços seriam descontinuados na minha região, pois não há como implantar fibra ótica. Ficarei sem os serviços? A empresa pode fazer isso? (Maurício Américo, Nova Iguaçu)



Essa é uma dúvida que tem surgido com frequência entre os consumidores atendidos pela Oi, já que a empresa tem reduzido muito sua oferta de serviços, especialmente no que se refere aos serviços vinculados a linhas de telefone fixo. Segundo o advogado Mateus Terra, especialista em Direito do Consumidor, apesar de ser muito inconveniente, e por vezes até prejudicar os consumidores, as operadoras têm o direito de deixar de oferecer serviços.

“Elas (operadoras) não são obrigadas a manter um serviço se não tiverem mais interesse ou capacidade técnica”, pontua o advogado.



É importante esclarecer que a descontinuação do serviço deve ser comunicada ao consumidor e também à Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicações) com antecedência de pelo menos 30 dias, lembra o advogado Átila Nunes, do serviço www.reclamar.adianta.com br.



