Reprodução: Reclamar adianta IPVA: à vista ou a prazo?

Vale a pena pagar o imposto à vista, tendo em vista que o desconto oferecido não é muito grande? (Jefferson Rodrigues, da Barra da Tijuca-RJ)



Em primeiro lugar, é importante esclarecer que o IPVA é cobrado dos proprietários de veículos automotores em todo o Estado do Rio com base no valor venal do veículo, calculado pela tabela Fipe. O advogado tributarista Fábio Ferraz ressalta que diante da escassez de veículos novos nas concessionárias e o aumento da procura por veículos seminovos, o imposto teve alta aproximada de 22,54%. Isso fez com que o IPVA também sofresse reajuste considerável em 2022.

“Com o aumento do valor de veículos seminovos, a alíquota base de 4% elevou o valor do imposto cobrado em comparação ao valor pago pelos motoristas em 2021”, destacou Fábio Ferraz, lembrano que motocicletas e veículos que utilizam o gás como combustível possuem alíquotas menores.

Se o contribuinte dispõe do recurso necessário para optar pelo pagamento à vista, em parcela única, terá um desconto de 3% do valor devido. Por isso, é importante que o consumidor reflita e verifique se vale a pena despender o valor total, tendo em vista o baixo desconto.