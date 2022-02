Reprodução: Reclamar adianta Como escolho o plano de saúde ideal?

Meu pai tem 62 anos e nunca teve plano de saúde. A saúde dele está frágil e minha família decidiu ajudá-lo a pagar. Como escolher o melhor plano de saúde para alguém dessa idade? Ele pode ser recusado pela empresa? Maria Joana Ramos (Piedade- RJ)

A escolha do melhor plano de saúde depende das possibilidades financeiras e da cobertura pretendida por cada um. De acordo com a advogada Fernanda Paes Leme, uma informação importante para o consumidor que pretende contratar um plano de saúde é que a lei determina a cobertura obrigatória para cada um dos segmentos previstos: cobertura ambulatorial, cobertura hospitalar sem obstetrícia, cobertura hospitalar com obstetrícia e o plano referência. Com base nesses dados, o consumidor pode comparar os preços e as vantagens dos planos oferecidos e fazer a melhor escolha.

Fernanda Paes Leme destaca que, em relação à cobertura dos tratamentos médicos, é muito importante observar a abrangência geográfica do serviço oferecido. “Há planos que preveem cobertura regional e planos que oferecem a cobertura nacional”, alerta. Essa diferença de cobertura faz muita diferença no valor do plano de saúde contratado. Nenhuma operadora pode recusar que um consumidor contrate um novo plano de saúde em razão da idade.

A recusa em razão da idade pode ser considerada como uma prática abusiva, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. A orientação é seja feita uma ampla pesquisa antes de fechar o contrato. Não se esqueça de verificar quais são os serviços que devem estar incluídos no plano de saúde, alerta o advogado Átila Nunes, do serviço www reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail atilanunes @ reclamar adianta . com . br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

