Fui furtado no trabalho. O que faço?

Rio - "Trabalho há cinco anos em uma empresa e fui surpreendida recentemente com o desaparecimento da minha carteira dentro do escritório. O que devo fazer? Conversei com meu chefe, mas nada foi resolvido". (Pedro Antônio, Campo Grande)



Situações como essa revelam a necessidade da implantação de um programa de Compliance, ou seja, políticas, diretrizes e cumprimento de normas, independentemente do tamanho da empresa. Na avaliação do criminalista Paulo Klein, na estruturação deste programa uma denúncia de crime dentro da empresa será apurada de forma a não expor o funcionário que foi vítima, bem como haverá uma forma segura e imparcial de se chegar ao autor do crime, preservando a imagem da empresa e de seus funcionários.





Caso a empresa não tenha esse programa e não queira apurar os fatos, o caminho mais adequado é comunicar a autoridade policial, para que seja aberta uma investigação para apuração do crime, independentemente da vontade da empresa, lembra o advogado Átila Nunes, do serviço Segundo o advogado, após a investigação interna o caminho mais adequado é comunicar a autoridade policial para que o caso siga o caminho da Justiça.Caso a empresa não tenha esse programa e não queira apurar os fatos, o caminho mais adequado é comunicar a autoridade policial, para que seja aberta uma investigação para apuração do crime, independentemente da vontade da empresa, lembra o advogado Átila Nunes, do serviço www.reclamaradianta.com.br.