Reprodução: Reclamar adianta Passagem alterada

Rio - "Comprei uma passagem para Foz do Iguaçu. Três dias antes da viagem, a companhia aérea informou uma alteração no voo. Ao invés de voo direto, precisei fazer conexões de quase cinco horas na ida e na volta. Posso buscar uma indenização? Além dos transtornos, ainda tive mais gastos do que o esperado" (Telma Vargas, Copacabana, Rio).

Voos diretos são mais caros que voos com conexão por um motivo lógico: você chega mais rápido e tem muito menos desgaste para chegar ao seu destino.



Segundo o advogado Mateus Terra, ao trocar um voo direto por um voo com conexão, a companhia aérea não cumpriu o que foi contratado pelo consumidor. Além disso, entregou um serviço muito inferior ao contratado.



“O desgaste de se trocar um voo de 2h por um voo de mais de 7h é imenso. Demonstrando todo o desgaste, entendo ser possível solicitar indenização pelos gastos e também por eventuais danos morais que tenham ocorrido, exatamente em decorrência de todo esse cansaço e trajeto adicional”, orienta Mateus.