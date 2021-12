Carro arrombado no estacionamento do shopping

Rio -A responsabilidade por qualquer avaria em veículo dentro de um estacionamento pago é da empresa responsável pelo estacionamento. De acordo com a advogada Luciana Gouvêa, se o carro é encontrado “arrombado e com o vidro quebrado” e ainda com pertences furtados, vale pedir indenização diretamente à empresa responsável pelo estacionamento. O pedido de reparação dos danos pode ser feito nos Juizados Especiais Cíveis sem sequer haver necessidade de pagar advogadosA advogada chama a atenção para o fato de estacionamentos privados costumarem colocar placas sugerindo que não se responsabilizam por “danos ou objetos deixados no interior do veículo". A legislação, contudo, que protege o consumidor é clara: os estacionamentos têm o dever de garantir a integridade do automóvel que lhes foi entregue para guarda, inclusive garantindo a segurança das pessoas que deixam seus carros no local e lá transitam. “Apesar dos cidadãos estarem desacostumados a exercer o direito de requerer indenização, essa medida é didática para as empresas”, salienta o coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br, advogado Átila Nunes.Receba orientação gratuita no site do Reclamar Adianta.Amélia Santos (Enel), Zélia Torres (Lojas Americanas), Donatella Vitória (Westwing).