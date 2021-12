Reprodução: Reclamar adianta Multado sem saber porquê. E agora?

Rio - "A Light está me cobrando uma multa (TOI), mas em nenhum momento estiveram em minha casa, na minha presença. Só soube quando me enviaram a conta com a cobrança. O que devo fazer?" (Cláudio Guedes, Taquara).

A advogada Ligia Oliveira esclarece que TOI é um documento emitido pela Light para formalizar a ocorrência de uma irregularidade na inspeção realizada na rede de energia elétrica. Diante do relato do consumidor, a especialista afirma que há irregularidade na cobrança, já que não houve qualquer visita ao imóvel, na presença do consumidor.



Ligia chama atenção de que o leitor só tomou conhecimento da suposta irregularidade quando recebeu cobranças da multa na sua conta de luz. “Além de lavrar o TOI sem nenhuma outra prova de irregularidade, o consumidor não teve qualquer direito de contestação, em clara desobediência aos princípios do contraditório e ampla defesa”, afirma a advogada.



A cobrança de multa por irregularidade não pode ser enviada na mesma fatura e o fornecimento de energia não pode ser cortado por falta de pagamento do TOI. Segundo a advogada, a orientação é contestar na empresa a lavratura do TOI, demonstrando que não cometeu nenhuma irregularidade, por meio do seu histórico de consumo, por exemplo.



O consumidor deve requerer a anulação do TOI irregular e as cobranças indevidas, além de obter devolução do que foi pago, além de pedir indenização por danos morais, salienta o coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br, advogado Átila Nunes.



