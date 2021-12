Já posso me aposentar?

Rio -Se você já havia completado todos os requisitos legais para a aposentadoria por tempo de contribuição, você continua tendo direito ao benefício, com as regras que valiam antes da promulgação da Reforma da Previdência.A advogada Jeanne Vargas ressalta que o direito adquirido é uma garantia prevista na Constituição Federal de 1988. Segundo a especialista em Direito Previdenciário, o trabalhador que já preencheu os requisitos de uma aposentadoria antes das mudanças na legislação pode requerer o seu direito a qualquer tempo.Jeanne pontua que é preciso analisar o reconhecimento deste direito pelo INSS, pois em muitos casos o benefício é concedido com base nas novas regras, sem considerar que o segurado já tinha direito à aposentadoria antes da reforma.A recomendação é que o trabalhador fique atento: se o valor da aposentadoria do direito adquirido for mais vantajoso, o INSS deve conceder o melhor benefício para o segurado, ainda que ele se enquadre nas regras de transição, salienta o coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br, advogado Átila Nunes.Receba orientação gratuita no site do Reclamar Adianta.José Ferreira (Bradesco), Luis Roberto Santos (Banco do Brasil), Marcelo Silva (Unimed).