Armadilhas da Black Friday

Rio - "Gosto de fazer compras durante a Black Friday, mas tenho medo de acreditar em falsas promoções. Quais cuidados devemos ter para não cair em armadilhas?" (Luiz Roberto Martins - Duque de Caxias, RJ).

O consumidor deve ficar muito atento nesse período de descontos com a prática da “maquiagem de preço”, que acontece quando as lojas, principalmente online, aumentam o preço do produto 15 ou 30 dias antes da sexta-feira de promoções. O alerta é feito pela advogada Cátia Vita, especialista em direito do consumidor. Ela observa que com a chegada da Black Friday, o valor é reduzido para o seu custo inicial, não implicando, no final, em nenhuma oferta para o consumidor. É a chamada Black Fraude.



O primeiro passo é o consumidor fazer o acompanhamento dos preços dos produtos que se deseja comprar. Segundo a advogada Cátia Vita, o ideal é que esse acompanhamento seja feito durante as semanas que antecedem a data. Além disso, é importante ficar atento ao valor do frete, uma vez que os sites podem diminuir bastante o preço do produto e compensá-lo com um alto valor na entrega dele. Faça as contas e veja se ainda assim o valor da oferta compensa.



Outro fator é a necessidade do consumidor acompanhar o preço do início até o final da compra, salienta o coordenador do serviço www reclamar adianta com br, advogado Átila Nunes. Receba orientação gratuita no site do Reclamar Adianta.