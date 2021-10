Nome ‘sujo’ impede cadastro no MEI?

Rio -O advogado tributarista Fábio Ferraz esclarece que não há qualquer restrição para a criação do MEI (Microempreendedor Individual) por uma pessoa que esteja com restrições em seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SCPC. O que a legislação proíbe é a abertura de MEI por profissionais que desenvolvam atividades intelectuais, como advogados, médicos e também pessoas que já possuam atreladas ao seu CPF, outra MEI ou empresa devidamente constituída.O trabalhador que exerce atividade profissional autônoma, informal e que tem restrições financeiras em seu CPF, pode sim fazer o seu registro no MEI e, com isso, regularizar sua atividade profissional, tendo acesso a todos os benefícios previdenciários, como salário maternidade, auxílio doença e até mesmo a aposentadoria, quando cumpridos os requisitos.Vale lembrar que a intenção de criação do MEI (Microempreendedor Individual) foi regularizar a situação de milhões de trabalhadores brasileiros que trabalhavam na informalidade, sem qualquer direito previdenciário, sem a possibilidade de comprovar rendimentos, e até mesmo a de regularizar um funcionário de seu pequeno negócio.Cássia Campello (Cedae), Dagmar Marques (Comlurb) Eduarda Santos (Rioluz)