Reprodução: Reclamar adianta Empréstimo fraudulento!

Rio - "Estão descontando da minha aposentadoria um empréstimo consignado que não pedi. O que faço?" (Maria Luiza Menezes, Ilha do Governador).



O primeiro passo é entrar em contato com a instituição financeira que está fazendo a cobrança. Não se esqueça de anotar o número do protocolo, dia e horário da ligação. Nesse contato, o consumidor pode solicitar o cancelamento da cobrança não reconhecida, ainda que a instituição alegue que não.



Todo produto ou serviço enviado sem o conhecimento, consentimento ou autorização do consumidor configura prática abusiva segundo o Código de Defesa do Consumidor. Caso encontre dificuldades em realizar o cancelamento desse contato, o consumidor pode optar por realizar uma denuncia na ouvidoria do banco ou no Banco Central. Nunca se esquecendo de anotar os protocolos das ligações.

A advogada Ligia Oliveira lembra a possibilidade do aposentado ou pensionista do INSS fazer a solicitação do bloqueio de empréstimo consignado, o que ajuda muito a inibir situações de fraude, por exemplo. Basta que acessar o “Meu INSS” pelo aplicativo ou site.