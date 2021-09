Reprodução: Reclamar adianta Como evitar golpes de sites fakes?

"Gosto muito de fazer compras pela internet, mas constantemente sou surpreendido com golpes de sites fakes. Como me proteger?" (Rodrigo Almeida, Méier - Rio).

O primeiro passo é desconfiar sempre dos valores ou ofertas fora do padrão de mercado. Cada vez mais sofisticados, os golpes na internet exigem um cuidado maior do consumidor. De acordo com o advogado Paulo Klein, medidas simples de verificação podem evitar grandes prejuízos e transtornos.



O especialista alerta que por mais que o preço anunciado seja atrativo, dificilmente um produto terá um desconto de 50% daquele usualmente praticado. Outra dica é sempre verificar se o site é seguro e se tem boa reputação no mercado. Vários serviços oferecem essa avaliação na própria internet. Basta fazer uma rápida pesquisa.



Uma das formas de evitar cair em golpes é não abrir links enviados por pessoas que você não conhece, e, mesmo sendo uma pessoa conhecida, verifique antes se de fato foi ela que indicou, fazendo um simples telefonema. Ao fazer um pagamento, de preferência, use cartões de crédito específicos para essa finalidade, pois existem bancos que fornecem cartões próprios com segurança especial para esse fim, como os cartões virtuais.



Casos Resolvidos: Luiz da Silva (Banco Bradesco) Márcia Moreira (Caixa Econômica) João Vicente Ramos (Oi).



Fale com nossos advogados: [email protected]

WhatsApp: (21) 99328-9328