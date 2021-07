Reprodução: Reclamar adianta Cartão difícil de cancelar

Rio - “Quero cancelar meu cartão de crédito, mas ainda tenho parcelas a pagar. O que faço?” (Ana Cláudia, Jardim Primavera – Duque de Caxias)

Um eventual aliado para administrar bem as finanças, desde que bem utilizado, o cartão de crédito pode acabar se tornando um risco para o superendividamento. A compra parcelada é um perigo, pois muitos não resistem à sedução da facilidade de pagamento em "suaves prestações" na compra de um bem de consumo, esquecendo-se de que tem outras parcelas penduradas. Um pequeno descontrole e as parcelas viram uma bola de neve.

A dúvida da Ana Cláudia é muito comum. É importante que o consumidor saiba que o contrato de cartão de crédito pode ser cancelado a qualquer momento. Vale, no entanto, lembrar que isso não quita ou extingue dívidas pendentes.

O colaborador do Reclamar Adianta, o advogado Freddy Lion, lembra que, se a Ana Cláudia quiser realmente cancelar o cartão, deve entrar em contato com o banco ou a financeira que o administra para comunicar sua intenção de cancelar o contrato. Se as parcelas a vencer forem referentes a um parcelamento muito longo, pode solicitar à administradora do cartão algumas opções para o pagamento do débito. Mas, lembre-se, caso haja alguma negociação, ela deve levar em conta o peso desse pagamento para o seu bolso.