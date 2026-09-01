Foto- Rosa Pinto Procissão de Santo António pelas ruas de Alfama em Lisboa- Portugal

Muito antes de ser conhecido como o “santo casamenteiro” e um dos homenageados nas festas juninas, Santo Antônio foi um dos mais importantes pregadores do cristianismo medieval. Sua história começa em Lisboa, Portugal, por volta de 1195. Seu nome de batismo era Fernando de Bulhões e ele nasceu em uma família de boa posição social.

A tradição aponta o dia 15 de agosto como sua data de nascimento, embora os detalhes sobre sua infância não sejam conhecidos com absoluta certeza. O jovem Fernando cresceu próximo à Sé de Lisboa e recebeu uma formação religiosa que marcaria toda a sua vida.

Aos cerca de 15 anos, ingressou na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Primeiro esteve no Mosteiro de São Vicente, em Lisboa, e posteriormente foi transferido para o Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra.

Existe uma razão importante para essa mudança: ele queria se dedicar mais profundamente aos estudos e afastar-se das distrações e das visitas constantes de familiares e conhecidos.

Ali, Fernando dedicou-se intensamente aos estudos religiosos. Coimbra era um importante centro intelectual de Portugal, e durante aproximadamente oito anos ele aprofundou seus conhecimentos de filosofia, teologia e das Escrituras. Foi ordenado sacerdote por volta de 1220 e parecia destinado a uma carreira intelectual dentro da própria ordem.

Ainda naquela década, chegaram ao Mosteiro de Santa Cruz os restos mortais de cinco frades franciscanos que haviam sido torturados e mortos no Marrocos enquanto pregavam o cristianismo.

Fernando ficou profundamente impressionado com aquela história.

Aqueles mártires franciscanos representavam um modelo de vida muito diferente daquele que ele conhecia até então. Eles viviam na pobreza, percorriam diferentes regiões pregando e procuravam seguir de maneira rigorosa o exemplo de São Francisco de Assis. Em vez de permanecerem principalmente em comunidades estáveis como os Agostinianos, muitos viajavam de cidade em cidade, pregando e vivendo de esmolas e do trabalho.

Fernando decidiu abandonar a vida agostiniana e ingressar na recém-criada Ordem dos Frades Menores.

Foi uma decisão radical. Ele não queria apenas estudar e ensinar. Queria viver uma existência dedicada à pregação e à missão.

Ao deixar os agostinianos e ingressar entre os franciscanos, foi quando Fernando passou a ser chamado Antônio.

A escolha do novo nome está relacionada a Santo Antão, também conhecido como Santo Antônio, o Grande, um dos mais importantes eremitas do cristianismo egípcio. As fontes do Vaticano explicam que Fernando escolheu esse nome para imitar aquele antigo modelo de vida religiosa.

Assim, o homem que séculos depois seria conhecido como Santo Antônio de Pádua começou sua trajetória franciscana com outro nome e uma nova identidade religiosa.

Seu desejo era seguir para o Marrocos e continuar o trabalho dos frades mortos. Antônio partiu para a África, mas sua missão foi interrompida por uma doença.

Doente, precisou retornar.

No caminho de volta, porém, uma tempestade desviou sua embarcação e ele acabou chegando à Sicília, na Itália.

Foi ali que sua vida tomou outro rumo.

O pregador descoberto quase por acaso

Antônio chegou à Itália sem o prestígio que posteriormente conquistaria. Durante algum tempo, viveu de maneira simples entre os franciscanos.

Sua grande capacidade intelectual e seu conhecimento das Escrituras em seu período como Agostiniano ainda eram pouco conhecidos.

Reprodução Esta imagem mostra a pintura barroca "Santo Antônio de Pádua Pregando aos Peixes", de Victor Wolfvoe

Isso mudou quando ele foi chamado inesperadamente para fazer uma pregação.

O resultado impressionou aqueles que o ouviram.

Antônio possuía uma memória extraordinária e uma capacidade incomum de explicar temas religiosos de maneira clara e compreensível. Sua sólida formação teológica, adquirida durante os anos em que viveu entre os Cônegos Regulares de Santo Agostinho, destacava-se entre os primeiros franciscanos, cuja vocação original estava fortemente voltada para a pobreza, a vida simples e a pregação itinerante.

Um dos episódios mais conhecidos de sua vida aconteceu em Rimini, na Itália. Segundo a tradição, Antônio encontrou uma população que se recusava a ouvir sua pregação e, diante da rejeição, dirigiu-se às margens do rio Marecchia. Ali, teria começado a falar aos peixes, dizendo que, se os homens não queriam escutar a palavra de Deus, talvez as criaturas do mar fossem mais dispostas a recebê-la.

Para sua surpresa, os peixes teriam se aproximado da margem e permanecido voltados para o pregador. O episódio, conhecido como o “Sermão aos Peixes”, tornou-se uma das histórias mais populares associadas a Santo Antônio. Embora pertença à tradição hagiográfica e não possa ser comprovado como um relato histórico no sentido moderno, a narrativa simboliza sua determinação em anunciar sua mensagem mesmo diante da rejeição

Quando suas habilidades se tornaram conhecidas, seus superiores perceberam que tinham diante deles um pregador excepcional. A formação que Fernando recebera durante seus anos como agostiniano encontrava agora um novo propósito dentro da Ordem Franciscana: colocar o conhecimento teológico a serviço da pregação e da evangelização.

Ele começou a viajar por diferentes regiões da Itália e posteriormente também pela França.

Suas pregações eram dirigidas tanto ao povo simples quanto aos religiosos. Antônio denunciava a corrupção, a exploração dos pobres, a ganância e os abusos cometidos em nome da religião.

Em uma sociedade marcada por profundas desigualdades, suas palavras encontraram enorme repercussão e a fama de Antônio cresceu rapidamente.

Seu conhecimento das Escrituras impressionava até mesmo autoridades da Igreja. Segundo a tradição, depois de ouvi-lo pregar, o papa Gregório IX teria ficado tão impressionado com sua erudição que o chamou de “Arca do Testamento”.

Antônio também teve uma importante participação na formação intelectual dos franciscanos.

Embora a imagem popular muitas vezes o apresente apenas segurando o Menino Jesus, ele foi também um grande teólogo e professor. Em 1946, o papa Pio XII o declarou Doutor da Igreja, conferindo-lhe o título de “Doutor Evangélico”.

Sua vida, portanto, foi muito mais ampla do que a tradição do santo casamenteiro.

Apesar de sua intensa atividade, Antônio tinha uma saúde frágil.

As viagens constantes, as longas pregações e a vida austera acabaram debilitando seu corpo.

Nos últimos anos, estabeleceu-se na região de Pádua, cidade que posteriormente ficaria para sempre ligada ao seu nome.

Foi ali que continuou pregando e atendendo aos fiéis.

Em 1231, já bastante debilitado, retirou-se para um local mais tranquilo. Sua saúde, porém, piorou rapidamente.

Antônio morreu em 13 de junho de 1231, com aproximadamente 36 anos.

A notícia de sua morte provocou enorme comoção.

Uma das canonizações mais rápidas da história

A fama de santidade de Antônio já era extraordinária enquanto ele estava vivo.

Depois de sua morte, os relatos de milagres e a devoção popular cresceram rapidamente.

Menos de um ano depois, em 30 de maio de 1232, o papa Gregório IX o canonizou.

Foi uma das canonizações mais rápidas da história da Igreja.

Sua sepultura tornou-se destino de peregrinações e Pádua transformou-se em um dos principais centros de sua devoção.

É por isso que ele passou a ser chamado de Santo Antônio de Pádua.

Mas em Portugal continuaria sendo lembrado principalmente como Santo Antônio de Lisboa, sua cidade natal.

O santo de Lisboa

A devoção a Antônio espalhou-se por Portugal e ganhou uma dimensão especial em Lisboa.

Na cidade onde nasceu, sua festa é celebrada em 13 de junho, data de sua morte.

Com o passar dos séculos, a celebração religiosa passou a incorporar elementos da cultura popular portuguesa.

Lisboa passou a celebrar Santo Antônio com procissões, marchas populares, música, comidas tradicionais e os famosos manjericos.

Assim, o santo tornou-se uma das figuras mais importantes da identidade popular lisboeta.

Sua relação com o casamento também ganhou força.

Santo Antônio e os casamentos

A fama de Santo Antônio como protetor dos casamentos possui raízes antigas na tradição popular.

Uma das histórias associadas ao santo afirma que ele teria ajudado mulheres pobres que não possuíam dinheiro suficiente para conseguir o dote necessário para o casamento.

O dote tinha enorme importância nas sociedades europeias medievais e modernas. Para muitas famílias pobres, sua ausência poderia dificultar ou até impedir um casamento.

A imagem de Antônio como alguém que ajudava os necessitados acabou sendo associada também às pessoas que desejavam encontrar um companheiro ou constituir família.

Com o tempo, Santo Antônio passou a ser invocado pelos solteiros.

A tradição ganhou ainda mais força em Portugal.

Em Lisboa, por exemplo, essa ligação chegou ao ponto de gerar uma tradição que existe até hoje.

Reprodução Os Casamentos de Santo António são uma das manifestações mais conhecidas da devoção ao santo em Lisboa.

Os chamados “Casamentos de Santo António” começaram em 1958, por iniciativa do jornal Diário Popular. A ideia era ajudar casais com poucos recursos a realizar o casamento, oferecendo uma grande celebração e auxílio material para os noivos.

A tradição começou em 1958, como uma iniciativa destinada a ajudar casais com poucos recursos a realizar o casamento. Foi interrompida após as transformações políticas de 1974 e permaneceu suspensa por mais de duas décadas, sendo retomada em 1997 pela Câmara Municipal de Lisboa.”

Desde então, os casamentos coletivos voltaram a fazer parte das celebrações de Lisboa.

Assim, a associação entre Santo Antônio e os casamentos não é apenas uma superstição moderna: ela está profundamente ligada à história da devoção popular portuguesa.

A chegada de Santo Antônio ao Brasil

A devoção a Santo Antônio atravessou o Atlântico com os portugueses.

Durante o período colonial, os portugueses trouxeram consigo suas devoções, festas, imagens e práticas religiosas. Santo Antônio estava entre os santos mais venerados.

No Brasil, sua devoção encontrou uma sociedade completamente diferente daquela existente em Portugal.

Reprodução Procição de Santo Antônio no Brasil

O catolicismo português entrou em contato com tradições indígenas, africanas e posteriormente com diferentes costumes regionais.

A devoção a Antônio foi sendo adaptada e incorporada à cultura brasileira.

Surgiram igrejas, capelas, irmandades e festas dedicadas ao santo.

Em algumas comunidades, Santo Antônio tornou-se padroeiro local e passou a fazer parte da identidade das próprias cidades.

A devoção brasileira também desenvolveu características que não estão diretamente relacionadas ao casamento.

Em diferentes regiões, Santo Antônio foi considerado protetor contra diversos males e associado à proteção dos pobres e à recuperação de objetos perdidos.

Uma tradição particularmente conhecida é a do “pão de Santo Antônio”.

Reprodução O pão de Santo Antônio está relacionado à tradição de caridade associada ao santo. Em diversas comunidades, os pães são abençoados e distribuídos aos fiéis, simbolizando a partilha e a preocupação de Antônio com os pobres.

O pão é distribuído aos fiéis como símbolo de caridade e de confiança na providência divina. A prática está relacionada à memória de Antônio como alguém preocupado com os pobres e necessitados.

Assim, o santo brasileiro não é apenas aquele a quem se pede um marido ou uma esposa.

É também o santo da caridade, da ajuda e da esperança.

Um dos Santos das festas juninas

Foi no Brasil que a figura de Santo Antônio ganhou uma das suas maiores associações culturais.

Seu dia, 13 de junho, abre o ciclo dos chamados santos juninos.

Depois dele vêm São João, celebrado em 24 de junho, e São Pedro, em 29 de junho.

As festas juninas chegaram ao Brasil com os portugueses e, ao longo dos séculos, incorporaram elementos das culturas indígena e africana, tornando-se uma das manifestações culturais mais características do país. Santo Antônio, portanto, tornou-se o primeiro dos três grandes santos celebrados durante o mês.

Em muitas cidades brasileiras, sua festa reúne novenas, procissões, quermesses, fogueiras, comidas típicas, música e danças.

Esta relação entre Santo Antônio e o casamento também acabou entrando no próprio imaginário das festas juninas.

Reprodução O tradicional camento da roça das festas juninas

Uma das tradições mais conhecidas é o chamado “casamento na roça”.

A cerimônia, geralmente apresentada como uma brincadeira teatral, coloca noivos, padre, familiares e outros personagens em uma história cômica.

Embora a brincadeira tenha adquirido características próprias no Brasil, ela reforça a antiga associação entre as festas de junho, os relacionamentos e Santo Antônio.

O santo casamenteiro acabou se tornando parte não apenas da religião, mas também do folclore brasileiro.

As simpatias para Santo Antônio

Foi também no Brasil que se popularizaram diversas simpatias relacionadas a Santo Antônio.

Algumas pessoas colocam sua imagem de cabeça para baixo, escondem o Menino Jesus que aparece em seus braços ou fazem promessas até que um pedido amoroso seja atendido.

Reprodução As simpatias de Santo Antônio

Essas práticas fazem parte da religiosidade popular e do folclore. Não são ensinamentos oficiais da Igreja Católica.

Mesmo assim, mostram a força que a imagem do santo adquiriu no imaginário popular.

Para milhões de pessoas, Santo Antônio deixou de ser apenas o teólogo medieval de Lisboa e Pádua e passou a ser também aquele a quem se recorre quando o assunto é amor.

lvez seja justamente essa capacidade de assumir diferentes significados ao longo do tempo que explique a extraordinária sobrevivência de sua devoção.

Quando alguém acende uma vela para Santo Antônio, participa de uma trezena, recebe o pão do santo ou recorre a uma simpatia para encontrar um amor, está participando de uma tradição construída ao longo de séculos, atravessando países, culturas e continentes.

Da Lisboa medieval às quadrilhas brasileiras, Santo Antônio percorreu um caminho extraordinário.

O frade que pregava para os pobres, estudava as Escrituras e ensinava teologia acabou se transformando no santo dos casamentos, dos solteiros e das festas juninas.

Esta é, afinal, a história de Fernando de Bulhões, um intelectual e pregador medieval que morreu jovem em Pádua, mas cuja memória atravessou o Atlântico e se transformou em uma das figuras mais populares da cultura religiosa brasileira.

Para ler histórias de outros santos famosos, acesse a minha página no iG.