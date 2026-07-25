Reprodução Elvis no show beneficente de Pearl Harbor (1961)

Em 8 de janeiro de 1935, nascia em Tupelo, no Mississippi, nos Estados Unidos, aquele que se tornaria um dos maiores ícones da história da música: Elvis Presley . Quando do ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, Elvis tinha apenas seis anos. Ele não viveu aquele momento como soldado ou testemunha direta da batalha, mas mesmo assim pertenceu a uma geração de americanos que cresceu marcada pelo choque daquele dia. Afinal, o ataque japonês contra a base naval do Havaí colocou os Estados Unidos dentro da Segunda Guerra Mundial e transformou profundamente a vida do país a partir daquele momento.

Crianças como Elvis cresceram ouvindo notícias da guerra, vendo famílias mobilizadas, soldados partindo de uma nação inteira unida pelo esforço de combate. Décadas depois, já transformado em um fenômeno mundial da música, Elvis Presley ajudaria a preservar a memória daquela tragédia, contribuindo para a construção de um dos memoriais mais importantes dos Estados Unidos: o USS Arizona Memorial.

A tragédia do USS ARIZONA

O USS Arizona era um dos maiores e mais modernos encouraçados da Marinha dos Estados Unidos quando foi atacado em Pearl Harbor (EUA). Construído para representar a força naval americana, o navio tinha mais de 180 metros de comprimento e era considerado uma das joias da Frota do Pacífico.





Reprodução O USS Arizona era um dos maiores e mais modernos encouraçados da Marinha dos Estados Unidos. Construído para representar o poder naval americano, o navio estava ancorado em Pearl Harbor quando foi atingido durante o ataque japonês. A explosão provocou seu rápido afundamento e matou 1.177 tripulantes.

Na manhã de 7 de dezembro de 1941, um domingo que entraria para a história, grande parte da tripulação estava a bordo realizando atividades de rotina, enquanto outros marinheiros aproveitavam um momento de descanso. A base de Pearl Harbor vivia uma manhã aparentemente tranquila quando os aviões japoneses surgiram no céu do Havaí, iniciando um ataque surpresa que mudaria o rumo da Segunda Guerra Mundial.

Sem tempo para uma reação organizada, a frota americana foi pega desprevenida. O USS Arizona estava atracado junto a outros grandes navios de guerra quando foi atingido por bombas japonesas. Uma delas alcançou uma área onde estavam armazenadas munições do encouraçado, provocando uma explosão interna de enormes proporções.

O encouraçado afundou em poucos minutos, levando com ele 1.177 marinheiros e fuzileiros navais que estavam dentro dele. Até hoje, o Arizona permanece no fundo da baía como um túmulo de guerra, sendo o símbolo mais conhecido daquele ataque que mudou o rumo da história mundial.

O monumento e a mãozinha de Elvis

Após a Segunda Guerra, surgiu a ideia de criar um memorial sobre os destroços da embarcação, como forma de homenagear os mortos e preservar a lembrança daquele acontecimento. Porém, durante os anos 1950, o projeto enfrentava dificuldades financeiras. A construção dependia de doações e o dinheiro arrecadado não era suficiente para transformar a homenagem em realidade.

Foi nesse momento que a fama de Elvis Presley se encontrou com a preservação da história. Em 1961, enquanto estava no Havaí para as filmagens de Blue Hawaii, um dos filmes mais populares de sua carreira, Elvis participou de uma campanha para arrecadar fundos para o memorial. A ideia foi organizada pelo seu empresário, Tom Parker, aproveitando a enorme popularidade do cantor naquele período. O evento beneficente aconteceu em 25 de março de 1961, na Bloch Arena, dentro da Base Naval de Pearl Harbor. O próprio Elvis comprou o primeiro ingresso do evento, no valor de 100 dólares, como demonstração de apoio à campanha.

O evento no Havaí também marcou um momento especial na carreira de Elvis Presley. Depois de quase dois anos afastado dos palcos por causa do serviço militar, o cantor voltou a se apresentar ao vivo em uma grande ocasião pública.

Naquela noite, Elvis apresentou alguns dos grandes sucessos que já haviam transformado sua carreira em um fenômeno mundial. O repertório incluiu músicas como “Blue Hawaii”, “I Surrender”, “It’s Now or Never”, “Fever”, “Love Me” e “Can’t Help Falling in Love”, canção que se tornaria uma das marcas registradas do cantor e que fazia parte da trilha sonora do filme que ele estava gravando no Havaí.

O show reuniu milhares de pessoas e arrecadou cerca de 54 mil dólares para o projeto, uma quantia muito significativa para a época. Mais do que o dinheiro, o concerto trouxe atenção nacional para a causa e ajudou a mobilizar novas doações para que o memorial finalmente pudesse sair do papel.

O Memorial

O USS Arizona Memorial foi inaugurado em 30 de maio de 1962. Construído sobre os destroços do encouraçado, o monumento foi projetado para que os visitantes pudessem prestar homenagem aos mortos sem tocar diretamente na embarcação, que permanece como uma sepultura militar submersa.

Reprodução O USS Arizona Memorial atualmente - Construído sobre os restos do encouraçado, o USS Arizona Memorial se tornou um dos mais importantes locais de memória dos Estados Unidos. I

Hoje, quem visita Pearl Harbor, no Havaí (EUA), embarca em um barco que leva até o memorial, onde é possível observar parte do navio ainda abaixo da superfície e a parede com os nomes dos 1.177 militares que morreram naquele dia. Um dos detalhes mais impressionantes do local são pequenas manchas de óleo que continuam surgindo da embarcação décadas depois. Elas ficaram conhecidas como as “lágrimas do Arizona”, uma imagem simbólica da memória daqueles que permaneceram no fundo da baía.

No fim, esta história revela um lado menos conhecido do Rei do Rock. Já que além de revolucionar a música e conquistar milhões de fãs ao redor do mundo, Elvis deixou uma marca relevante na memória histórica americana ao unir sua popularidade a uma causa que buscava homenagear os verdadeiros heróis de seu país.