Reprodução Congresso estará esvaziado na próxima semana

Na próxima semana, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente, não devem pautar projetos importantes no Congresso Nacional.

A razão é a ausência de parlamentares do Nordeste, que estarão em suas bases para comemorar as tradicionais festas de São João, e também de deputados e senadores que viajarão para Lisboa, onde participarão de um fórum jurídico promovido pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Com o Congresso esvaziado, Lira e Pacheco decidiram adiar a discussão de pautas consideradas importantes. Um exemplo é a PEC das Drogas, que tem sido objeto de apelo por parte da base bolsonarista para ser discutida e votada antes do resultado final do julgamento do STF.

No entanto, segundo o Portal UOL, Arthur Lira indicou que o projeto deve ser apreciado apenas a partir de julho, se considerado pertinente. Ele defende que o tema deve ser debatido apenas após o recesso de meio de ano, ou seja, a partir de agosto.

Lira e Pacheco também acreditam que a redução das atividades no Congresso permitirá que o Palácio do Planalto tenha alguns dias de paz com o Legislativo. Com os congressistas focados em outros eventos, temas relacionados a Brasília deverão ser deixados de lado temporariamente.

Governo Federal

Enquanto isso, o governo federal não deverá entrar no "clima de festa". Os ministérios da Fazenda e do Planejamento estão trabalhando para apresentar um plano de corte de gastos, conforme prometido pelos ministros Fernando Haddad (PT-SP) e Simone Tebet (MDB-MS).

O objetivo é resgatar a confiança do mercado financeiro e tentar conter a alta do dólar. Haddad prometeu cortar "benefícios fiscais" e "privilégios" para equilibrar as contas públicas.

Em cena tensa no embate da flexibilização da meta fiscal, Mendonça Filho (DEM-PE) disse que Renan Calheiros era uma 'vergonha' Gabriela Korossy / Câmara dos Deputados Em meio às discussões sobre a mudança da meta fiscal, o senador Romero Jucá se exaltou ao ser chamado de mentiroso pelo tucano Rodrigo de Casto (MG) Agência Senado Secretário-geral da Mesa Diretora da Câmara, Mozart Vianna, foi contido por parlamentares ao partir para cima do deputado Amauri Teixeira (PT-BA) Reprodução/Youtube Em abril, o deputado Jair Bolsonaro foi alvo de pedido de representação por quebra de decoro após xingar repórter de idiota' Nilson Bastian/Câmara dos Deputados No início deste mês, deputado disse à ex-ministra de Direitos Humanos Maria do Rosário (PT-RS) 'não te estupro porque você não merece' Gabriela Korossy/Câmara dos Deputados Em maio, Pastor Eurico criticou apoio de Xuxa à Lei da Palmada e disse que 'em 1982 ela provocou a maior violência com filme pornô'. Ele foi afastado Agência Câmara Questionado sobre suposto envolvimento com esquema de corrupção no metrô de SP, o senador Aloysio Nunes bateu boca com um blogueiro petista em maio Futurapress Conhecido por seus discursos inflamados com direito a tapas na mesa, o senador Mário Couto foi um dos primeiros a pedir o impeachment de Dilma Rousseff Reprodução/Youtube

Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem participado de uma série de eventos para defender a área econômica do seu governo, atuando como um escudo para Haddad e Tebet.

No entanto, as declarações de Lula têm causado desconforto no mercado financeiro, especialmente devido às suas críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.