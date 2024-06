Agência Brasil Ministro Fernando Haddad passa por desafio no governo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), tem enfrentado dificuldades nos últimos dias envolvendo o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o mercado financeiro.

No início de seu mandato, Haddad desfrutava de grande prestígio entre parlamentares, empresários e a imprensa. No entanto, recentemente, surgiram questionamentos sobre sua influência e força dentro do governo.

A disparada do dólar e a queda da bolsa estão diretamente relacionadas à manutenção das altas taxas de juros básicas, situadas entre 5,25% e 5,50% ao ano. As declarações do presidente Lula, na última quarta-feira (12), sobre o mercado financeiro, também causaram preocupação entre os investidores.

Além disso, a mudança no arcabouço fiscal, o fracasso da medida provisória do PIS/Cofins, as alterações na Petrobras e a possível saída de Campos Neto da presidência do Banco Central, o que poderia alterar a política da entidade em relação à taxa Selic, são temas que têm agitado o mercado financeiro.

Inicialmente, Haddad era visto como um ministro com grande capacidade de convencer Lula da importância de investir no social sem perder a responsabilidade fiscal.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante apresentação Reprodução/Diogo Zacarias - 30/03/2023 Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante reunião Reprodução/Diogo Zacarias - 07/03/2023 Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante reunião Valter Campanato/Agência Brasil - 04/04/2023 Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante apresentação Oédson Alves/Agência Brasil - 05/04/2023 Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante reunião Valter Campanato/Agência Brasil - 04/04/2023 Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando com a imprensa Valter Campanato/Agência Brasil - 03/04/2023





Atualmente, os investidores acreditam que, apesar da boa vontade de Haddad, seus planos podem não avançar devido à intenção do governo de mudar a rota econômica, e o ministro da Fazenda não tem conseguido impor sua visão.

Alguns questionaram se o ministro permaneceria no governo, mas essa especulação foi rapidamente negada por assessores do governo, conforme apurou o Portal iG – Último Segundo. Segundo esses assessores, Haddad só deixará a pasta se desejar, e não há nenhum indício de que isso ocorrerá.

Haddad defenderá seu plano de trabalho

O petista tem insistido na necessidade de o governo reagir para manter o controle do dólar e da bolsa, pois a instabilidade pode trazer grandes prejuízos aos mais pobres.

Apesar de ainda ser respeitado pelo mercado financeiro e ter bom relacionamento com os parlamentares, Haddad enfrenta pressão para ser mais ouvido por Lula. Se antes o sinal era amarelo, agora está vermelho, e o ministro pretende agir para enfrentar os desafios.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.