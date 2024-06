Foto: Ricardo Stuckert Lula e Rui Costa vão se encontrar pela segunda vez nesta semana





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá novamente com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA), nesta terça-feira (11) para discutir as articulações com o Congresso Nacional e organizar os trabalhos dos ministérios.

Lula busca ajustar a relação com os parlamentares para evitar novas derrotas, como as que ocorreram nas últimas semanas. Deputados e senadores têm reclamado da falta de diálogo do Palácio do Planalto tanto com a Câmara quanto com o Senado.

Lula também tem sido criticado por participar pouco das reuniões com os congressistas, comportamento diferente do que teve nos dois primeiros mandatos (2003 a 2010). O presidente cobrará maior esforço de Rui Costa nas negociações com o Congresso e nos trabalhos internos.

O petista tem se incomodado com a pouca entrega de alguns ministros e com a falta de apoio político para aqueles com perfil mais técnico. Ele frequentemente usa a ministra da Saúde, Nísia Trindade, como exemplo, apontando sua pouca bagagem política e defendendo que a sustentação precisa ser feita por Rui Costa e Alexandre Padilha (PT-SP), ministro das Relações Institucionais.

Lula e a comunicação

Outro ponto que tem gerado incômodo a Lula é a comunicação. Na avaliação dele, o governo precisa explicar melhor os projetos para a população. O chefe do executivo acredita que sua gestão entregou muitas coisas, mas que não chegam à população de maneira correta, perdendo a narrativa para os opositores.

O maior exemplo usado por ele é o projeto Pé de Meia. O presidente avalia que o programa deveria ser seu novo Bolsa Família, mas que o governo não tem conseguido ser claro na comunicação tanto com os beneficiários quanto com aqueles que não são atingidos pelo projeto, mas se preocupam com ações sociais e distribuição de renda.





Após a reunião, Lula embarcará para o Rio de Janeiro, onde participará da Cerimônia Nacional de Premiação da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.

