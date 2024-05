Reprodução Presidente Lula está preocupado com a tragédia no Rio Grande do Sul





O ministro da Secom, Paulo Pimenta (PT-RS), apresentou dois planos estratégicos de comunicação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação à tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul.

Segundo apuração do Portal iG, as propostas visam estabelecer uma comunicação eficiente sobre as ações do governo federal em resposta à situação no estado, além de expressar solidariedade e conforto aos gaúchos afetados.

Um dos planos sugeridos por Pimenta é a realização de um pronunciamento do presidente Lula em rede nacional. Nesse pronunciamento, Lula teria a oportunidade de detalhar as medidas tomadas pelo governo, agradecer o apoio do Congresso Nacional, dos governadores de outros estados e da solidariedade dos brasileiros em geral.

O objetivo seria proporcionar transparência e esclarecimentos sobre as ações em andamento para ajudar o Rio Grande do Sul.

O segundo plano proposto é manter uma comunicação ativa por meio das redes sociais e utilizar os veículos de comunicação tradicionais, como rádio e televisão, para disseminar informações sobre a situação no estado.

Essa estratégia busca garantir que as informações oficiais sejam amplamente divulgadas e alcancem o maior número possível de pessoas.

Até o momento, o presidente Lula não tomou uma decisão definitiva sobre a realização do pronunciamento em rede nacional. Também não está descartada a possibilidade de algum ministro falar em cadeia nacional para abordar a questão.

Parte da base governista defende a realização do pronunciamento de Lula em rede nacional, argumentando que isso ajudaria a combater as fake news que têm circulado nas redes sociais sobre o assunto.

Por outro lado, há uma minoria que se opõe a essa ideia, temendo que a iniciativa seja interpretada como uma estratégia política para fortalecimento do presidente.

A decisão final sobre a comunicação a ser adotada será tomada pelo presidente Lula, considerando todos os aspectos e impactos das diferentes abordagens de comunicação propostas.

Último boletim

Os temporais que atingem o estado gaúcho causaram 95 mortes, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 18h desta terça-feira (7).

O número de feridos é de 372. Já a quantidade de desaparecidos é de 131.



A Defesa Civil do estado contabiliza cerca de 159 mil pessoas desalojadas, além de 48,8 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 401 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 1,3 milhão de pessoas.

Ainda, há quatro óbitos em investigação. Um em Caxias do Sul, um em Pinhal Grande, um em Santa Maria e outro em Três Coroas.

