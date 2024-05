Divulgação/Republicanos Marcos Pereira quer suceder Arthur Lira na presidência da Câmara





O deputado federal Marcos Pereira tem feito movimentações em busca da presidência da Câmara dos Deputados. Marcado por articulações e mudanças estratégicas, ele busca consolidar sua posição como sucessor de Arthur Lira (PP-AL) e tem buscado apoio tanto da base governista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto de setores da direita.

Uma das mudanças mais evidentes foi a alteração na narrativa adotada pelo Republicanos, partido liderado por Pereira. Antes alinhado à direita e com um discurso de defesa da "família" e da "liberdade econômica", o partido agora adota uma postura de diálogo tanto com a direita quanto com a esquerda.

Em recentes propagandas na TV e no rádio, Marcos Pereira foi colocado como uma figura protagonista, enfatizando a importância do diálogo para encontrar os melhores projetos para o país.

Essa mudança estratégica tem como objetivo suavizar a imagem do partido, que era associado ao bolsonarismo, e atrair votos de diferentes espectros políticos.

Pereira se aproximou de Lula, participando de eventos ao lado do presidente e buscando apoio também entre partidos de esquerda.

Apesar de reconhecer que não será unanimidade entre os setores da direita, Pereira busca consolidar uma base ampla para sua candidatura, mirando votos da esquerda e da centro-direita. Com o Republicanos contando com 41 deputados, a expectativa é conquistar apoio de diversos partidos, com exceção ao PSOL.

Pereira já admite a possibilidade de o Republicanos fazer parte da coligação de Lula em 2026, caso o governador Tarcísio de Freitas, do qual Pereira é próximo, mude de legenda.

