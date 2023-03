Montagem Arthur Lira não gostou do comportamento de Nikolas Ferreira





A fala transfóbica do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pegou muito mal entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O chefe da Casa de Leis não gostou nem um pouco do fato do parlamentar mineiro ter usado o plenário no Dia Internacional da Mulher para discursar contra as transexuais . Lira já sinalizou para a base governista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que “facilitará” para que o bolsonarista tenha o mandato cassado, o que incomodou lideranças do Partido Liberal.

O PL e o PP possuem ótima relação no Congresso Nacional, mas agora enfrenta uma crise por culpa de Nikolas. Lira se sentiu desrespeitado ao ver o mineiro com uma peruca loira no plenário. Para interlocutores, o presidente da Câmara afirmou que não é “lacrador”, só que o espaço foi usado de maneira irresponsável em um momento que a Casa busca estabilidade política.

O chefe da Câmara se incomodou com o episódio porque, na avaliação dele, não houve contexto para Ferreira ter aquele comportamento. Arthur classificou a ação como “ofender por ofender”. Ele também sente que foi uma tentativa do deputado se tornar protagonista no noticiário político.

O presidente foi acionado por vários partidos de esquerda, como PSB e PSOL, que entraram com pedido de cassação do Nikolas. Lira informou que facilitará para que o processo caminhe no Congresso e também não fará nenhum esforço para impedir que a Justiça puna o deputado.

O chefe da Câmara deixou claro que não aceitará “shows” e “espetáculos” no plenário. Ele defende as fortes discussões, desde que existam contextos para tal e que os colegas não “baixem o nível”.

PL não gosta do comportamento de Lira

A informação caiu como uma bomba dentro do PL e parlamentares do partido procuraram Lira. Deputados disseram que Nikolas apenas exerceu seu direito de opinar sobre um tema controverso e de interesse público de forma divertida e chamativa.

Lideranças do Partido Liberal querem que o presidente da Câmara trabalhe para que Nikolas não seja cassado. Como contraproposta, a sigla aceitaria uma advertência ou suspensão do deputado.

A tendência é que negociações sejam feitas tanto para que o parlamentar mineiro siga no Congresso quanto para que ocorra sua cassação. Até o momento, Lira parece convencido que o melhor é defender a saída do deputado.





