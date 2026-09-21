Crédito: I. A. Moraes, Vorcardo e Flávio: o que tem em comum?

Você viu o vídeo do ministro Alexandre de Moraes e da esposa descendo de um jatinho ligado ao Daniel Vorcaro?

Sabe qual é o problema desse vídeo?

Não é o vídeo. É o que já tinha sido dito antes dele.

Porque o gabinete do ministro já havia respondido, por escrito, quando a Folha publicou uma série de voos do casal em aviões ligados ao banqueiro.

As ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. O ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia. Gabinete de Alexandre de Moraesem maio de 2026





Veja essas palavras: "jamais" e "nenhum".

Duas palavras que não deixam nenhuma porta aberta. Quem escreve "jamais" não está negando um episódio. Está negando a categoria inteira.

Aí sai o vídeo e vem a explicação nova: era táxi aéreo.

Agora segura essa

Dia 13 de maio, na porta do Supremo, os jornalistas perguntaram ao Flávio Bolsonaro se tinha dinheiro do Vorcaro no filme sobre o pai dele.

É mentira. De onde você tirou isso? Pelo amor de Deus, aí não dá. Jornalistas, bom trabalho. Militante, não dá, cara. De onde você tirou isso? Flávio Bolsonaro em maio de 2026









Não foi um "não comento". Não foi um "vou verificar". Foi o deboche, aquele tom de quem está sendo incomodado com uma bobagem.

Algumas horas depois, apareceram as mensagens e o áudio. Do próprio Flávio. Cobrando os pagamentos.

E aí a versão mudou. Virou patrocínio privado, para um filme privado, sobre o pai. Sem dinheiro público, sem Lei Rouanet. Ele nega ter recebido dinheiro ou vantagem.

O mesmo banqueiro, a mesma negativa categórica e o mesmo prazo de validade.

Um de um lado, outro do outro, e os dois fizeram exatamente a mesma coisa. Um jurava que nunca voou. Outro jurava que nunca pediu. Os dois falaram antes de lembrar que existia arquivo.

E olha de onde saiu o arquivo do ministro: de um canal de YouTube chamado Aviation TV, que transmite ao vivo a movimentação das pistas de aeroporto. É gente que gosta de avião filmando avião. Ninguém investigou, ninguém grampeou, ninguém vazou. Um hobby filmou.

"Cotas de vocês"

No caso do ministro tem um detalhe a mais.

A Polícia Federal achou uma minuta de contrato de R$ 50 milhões entre a Viking Participações, empresa do Vorcaro, e o escritório da mulher do ministro.

Quarenta dos cinquenta milhões seriam pagos em cotas de duas aeronaves. Um Legacy 650 e um helicóptero. Os outros dez cobririam despesa de voo.

Agora adivinha só qual era o jatinho da minuta.

Aquele! O do vídeo!! Mesmo modelo, mesmo prefixo, mesma empresa dona!!!

O ministro e o escritório negam que esse contrato tenha sido fechado. Dizem que só existia uma contratação, com o Banco Master, e que nada foi assinado.

Só que, em julho do ano passado, o responsável pela operação dos aviões mandou uma mensagem para a Viviane perguntando se ela estava gostando da utilização "das cotas de vocês".

E ela respondeu que sim, que estavam gostando muito, e agradeceu a atenção.

Cotas de vocês.

Táxi aéreo não tem cota. Táxi aéreo tem preço, tem fatura e tem recibo. Cota é outra coisa. Cota é participação.

Três perguntas de contabilidade

Esse caso pede mais que tese jurídica: pede planilha.

Quanto custou, quem pagou e quedê a nota???

E vale a mesma cobrança do outro lado do balcão. Cadê as contas do Dark Horse, que o senador prometeu abrir em trinta dias, lá em maio, e que até hoje ninguém viu publicamente?



