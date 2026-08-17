Crédito: I. A. Flávio Bolsonaro no GTA VI

Eu tava procurando notícia séria no fim de semana e me deparo com essa aqui:

Flávio Bolsonaro postou um vídeo feito com Inteligência Artificial usando sunga com estética do jogo GTA VI.

Não acreditei e fui atrás do vídeo. Achei nos stories dele.

E é exatamente o que promete: o senador aparece de sunga branca, musculoso, faixa presidencial atravessada no peito e uma lata de bebida na mão, num cenário que lembra Vice City.

É exatamente a imagem aí em cima, só que num vídeo na vertical. No vídeo, ele bebe o energético e se aproxima sorrindo do expectador.

Teve gente querendo discutir se aquilo era legal ou não, justamente por conta da polêmica com o vídeo em IA do pai dele.

Só que eu duvido que algúem tenha parado e pensando:

'Será que ele realmente estava sem camisa, de sunga, com a faixa presidencial, tomando energético em Vice City?'

O problema não é a inteligência artificial. É a inteligência de quem decidiu publicar.

Porque tem uma pergunta que fica no ar. Será que o Flávio lembra que está disputando o cargo mais importante do país?

Porque ele resolveu abrir a campanha vestido como quem acabou de vencer o Miss Brasil Verão.

E olha que curioso a referência escolhida ter sido justo o GTA VI, jogo de criminoso, perseguição e dinheiro desaparecendo.

Que ironia, Flávio!

Logo você que prometeu explicar a grana que pediu pro Daniel Vorcaro pra bancar o Dark Horse e até agora não explicou nada. Essa missão ficou em aberto, hein?

E tem mais coisa estranha nessa imagem. Coisas importantes pro futuro da nação. Estado mesmo.

Por que a faixa presidencial não cobriu os mamilos, por exemplo?

Se ele ganhar, sobe a rampa do Planalto assim?

A primeira-dama entra atrás passando protetor solar?

Se a moda pega, imagina só como ficariam os outros.

O Lula vira Lula Molusco, o Renan Santos vira um Bukele de plástico e o Zema, esse aí nem precisa de montagem, sai direto de pão de queijo.

E ainda tem o Pablo Marçal, que talvez entre na disputa. Esse aí aparece de cadeira na cabeça, é questão de tempo.

Que tal assumir a palhaçada de uma vez, gente?

O SBT podia fazer o debate presidencial direto no Passa ou Repassa com o Celso Portiolli mediando.

E quem errar a resposta toma uma tortada na cara.

Seria perfeito.