Crédito: Oscar Filho Escolha: Trump ou Maduro

Já ouviu falar em pós-verdade? Basicamente é o seguinte: dane-se a verdade. O que importa é como as emoções, as crenças pessoais e os alinhamentos ideológicos definem o que cada um sente como verdade.

Existe um erro confortável que a pós-verdade adora vender: o de que, diante de um vilão evidente, qualquer ação contra ele se torna automaticamente justa.

A Venezuela virou esse palco perfeito. De um lado, Nicolás Maduro, um governante autoritário, com eleições questionadas, repressão documentada e uma crise humanitária real.

Do outro, Donald Trump, que se apresenta como alguém disposto a “resolver” o problema com força, rapidez e sem rodeios.

E é nesse atalho moral que a pós-verdade prospera.

O truque da falsa escolha

A narrativa simplificada empurra o leitor para um dilema artificial:

Ou você condena Maduro ou você critica Trump. Se você tenta fazer os dois, vira suspeito. E se você não entende direito o que tá acontecendo, você é taxado como burro ou isentão.

Esse é o mecanismo clássico da pós-verdade: transformar análise em teste de lealdade. O mundo deixa de ser complexo e passa a funcionar de forma binária como um jogo de luz e sombra que apaga os tons de cinza.

O fato incômodo: vilões não legitimam atalhos

Além de ser certo condenar Maduro, é fácil. O difícil é sustentar que isso autoriza automaticamente uma potência estrangeira a invadir um país soberano ou capturar seu chefe de Estado.

No direito internacional, isso não é detalhe técnico. É pilar. Mas quando se aceita a lógica de que “se é ditador, pode invadir” abre-se um precedente que não para na Venezuela.

A mesma justificativa pode ser usada por qualquer potência, contra qualquer país, desde que a narrativa moral seja bem vendida.

Exemplos históricos reforçam esse risco: o golpe no Chile em 1973, a invasão do Panamá em 1989 ou a intervenção no Iraque em 2003 mostram como justificativas morais podem ser usadas para legitimar força bruta.

A ordem internacional não sobrevive a exceções morais seletivas.

Calma, segura a ansiedade

Eu sei que você já está com a cabeça fervendo de vontade de colocar um “mas” no que você está lendo. Te peço paciência pra ler até o fim.

A diferença entre justiça e catarse

A gente tende a confundir, e a comprar, narrativas perigosas sobre justiça e alívio emocional.

Ver um ditador cair pode gerar sensação de justiça imediata. Mas decisões internacionais não podem ser tomadas com base em catarse.

Intervenções “salvadoras” quase nunca fortalecem instituições locais e invariavelmente cobram seu preço da população. A América Latina conhece bem esse roteiro e continua pagando por ele.

Trump não é árbitro moral

Outro ponto que a pós-verdade costuma apagar é simples: quem está agindo.

Trump não opera a partir de princípios universais, mas de cálculo político interno, demonstração de força e construção de narrativa de poder.

Isso não transforma Maduro em vítima, apenas impede que Trump seja tratado como herói.

E aqui surgem os argumentos.

De um lado: “Alguém precisa intervir na Venezuela porque é um narcoestado e precisa ser controlado.”

Do outro: “Trump, ao invadir a Venezuela, está agredindo a soberania de um país.”

As duas leituras têm fundamento, porque o mundo real comporta ambiguidade. A pós-verdade, não.

O problema maior: quando a força substitui a regra

A pergunta central não é apenas “Maduro merece cair?”. As que vêm depois são mais incômodas: quem decide? Como essa decisão é tomada? E com que legitimidade?

Quando a força passa a valer mais que regras, tratados e mediações, o sistema deixa de proteger os fracos e passa a servir apenas aos mais fortes.

Hoje o alvo é um regime autoritário. Amanhã pode ser qualquer governo inconveniente.

A pós-verdade também é um produto pronto. Ela nasce formatada para virar narrativa: simples, emocional, binária e facilmente empacotável.

Funciona perfeitamente para portais de notícia, redes sociais e debates apressados, porque dispensa nuance e recompensa engajamento. Só não entrega compreensão, muito menos justiça.

É possível sustentar, ao mesmo tempo, que Maduro governa de forma autoritária, que a Venezuela vive uma tragédia real e que Trump não tem legitimidade para agir como xerife global.

Nosso papel é não cair na pós-verdade pra não agir como massa de manobra e estarmos atentos a esse tipo de manipulação.

Saiba disso

Maduro está certo e está errado. Trump está certo e está errado. Sim, isso é possível.

A pós-verdade nos obriga a escolher lados; a realidade nos obriga a pensar. E tudo bem não entender completamente: a complexidade é parte da verdade.