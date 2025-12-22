Will Pesenti por IA Fernanda Direitofóbica

Segundo os críticos, a campanha das Havaianas com a Fernanda Torres seria uma indireta contra a direita porque 2026 é ano eleitoral.

Eu, pessoalmente, acho isso insuficiente. Tanto que eu nem vou mais mencionar o nome da marca aqui.

Além de direitofóbica, ela é capacitista, asfaltofóbica e frutofóbica.

O texto do comercial diz:

“Sorte não depende de você, né? Depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés.”

Como assim, Marca de Chinelos?

E quem não tem um dos pés? Ganha 50% de desconto?

E quem não tem os dois? A marca vai investir em cadeira de rodas?

É isso? Sem pé = sem sorte?

Só quem tem teu chinelo é um “pévilegiado”?

Mas não para por aí.

Segue o roteiro:

“Que você comece o ano novo com os dois pés na porta.”

Destruição de patrimônio privado, é isso? Instigação à violência imobiliária?

Aliás, se eu for com os meus dois pés na porta, eu caio. Ou seja: esta marca está incentivando fraturas.

Depois vem:

“Com os dois pés na estrada.”

Estrada sugere viagem, viagem sugere carro e carro sugere IPVA. Quer dizer então que a dita marca deseja que eu seja um fracassado endividado que caminha pelo acostamento porque não conseguiu pagar a parcela do Fiat Mobi?

E a maior perversidade:

“Com os dois pés na jaca.”

Absurdo completo! A estimativa em 2024 foi de que 670 milhões de pessoas passam fome no mundo e a campanha incentiva pisotear frutas nutritivas.

Apenas uma jaca é capaz de alimentar a cidade de Atibaia inteira e eles querem que eu enfie os pés dentro dela como se fosse hidroginástica?

E aí termina:

“Vai com tudo. De corpo e alma, da cabeça aos pés.”

Corpo e alma? Óbvia intolerância religiosa explícita.

E quem não acredita em alma? Está excluído?

Teria ela inventado o chinelo espírita?

Conclusão:

Se o slogan fosse mais abrangente como:

“Com os dois pés… ou com rodas, muletas, próteses, ou qualquer forma de seguir em frente.”

Ninguém ficaria de fora do privilégio de começar o ano com sorte.

Mas como foi feita, é a pior campanha já feita por um calçado de etileno vinil aetato.

Meu total repúdio a essa empresa que exclui a direita, os deficientes, quem não tem carro, os famintos e os ateus.

Ela merece apanhar no bumbum com o próprio produto. Espero que essa marca derreta como chinelo em asfalto quente e que vire apenas uma expressão popular pra convencer uma mulher a aparecer numa festa, tipo:

“Ah, vai Ana!”

Postei um vídeo sobre o assunto no meu instagram.



